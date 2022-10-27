Нові перли російської пропаганди у Європі: Зеленський мертвий, а Захід очолюють масони

російська пропаганда продовжує вигадувати фейки і транслювати їх європейським країнам

На що тільки не йде російська пропаганда, щоб зародити у європейця сумніви, — чи потрібно допомагати Україні.

Центр стратегічних комунікацій для "Главкому" проаналізував, які меседжі останнім часом просуває Кремль у різних країнах Європи, зокрема в Чехії, Естонії, Болгарії та Польщі.

У дослідженні чітко видно улюблений метод роспропаганди, — казати, що невідомо хто стріляв, а якщо є докази злочинів РФ, то стверджувати, що українці робили те саме. Так, проросійські ЗМІ активно звинувачують ЗСУ у "тероризмі", а українських військових закликають повставати проти "нацистського керівництва".

Крім того, є тези, що Україна сама змусила Росію вторгнутися, Київ хоче ядерного удару по Росії, і РФ через великі втрати може бути змушена сама задіяти ядерну зброю.

При цьому наголошується, що Росія нібито воює не у повну силу, і може піти у активний наступ у проміжку між листопадом 2022 і лютим 2023 року.

У Чехії активно просувають антинатівські настрої, наголошуючи, що США і Альянс намагаються знищити слов'янські народи і принесуть у жертву Центральну та Східну Європу, якщо війна набуде більших масштабів.

Жителям Болгарії російські пропагандисти вселяють думку, що Захід був, є і залишатиметься расистським.

Естонцям розповідають, нібито біженці з України насправді є етнічними росіянами, які приїжджають, щоб отримати добру роботу, русифікувати школи та знищити культуру Естонії.

Поляків запевняють, нібито вони історично не повинні допомагати Україні, що українці корисні та безкультурні, і "українізовують" Польщу.

Зустрічаються в Європі і епічні теорії змови від російської пропаганди: що війна почалася через змову євреїв, що Заходом керують масони, сатаністи та ілюмінати, а президент України Володимир Зеленський насправді вже давно може бути мертвим, і замість нього показують голограму та діпфейки.

Цей огляд було підготовлено за допомогою сервісу моніторингу LETSDATA