Перехоплює навіть балістичні ракети: яку зброю можуть передати Україні партнери

Незначна кількість таких ЗРК — навіть у 9 одиниць — зможе захистити Україну

Раніше стало відомо, що є ймовірність передання Францією й Італією зенітних ракетних комплексів SAMP/T, які вважаються одними з найкращими в арсеналі протиповітряної і протиракетної оборони партнерів. Це озброєння має велику кількість переваг, а про те, що ЗСУ можуть їх отримати вже найближчим часом говорять кілька факторів.

По-перше, загалом ці країни мають всього 60 таких комплексів — 40 у Франції і 20 в Італії. Якщо вони передадуть всього кілька ЗРК України це не вдарить по обороноспроможності країн. Тим паче, що вони знаходяться у глибині "бойових порядків" НАТО.

Також SAMP/T не потребує великої кількості людей для управління. Усього 14 осіб на ЗРК з чотирма пусковими уставками. Для порівняння Patriot потребує, за наявною інформацією, 90 осіб. Загальна цифровізація та автоматизація європейського ЗРК, можливо, робить його й значно простішим у експлуатації.

ЗРК SAMP/T

Третій фактор може бути найважливішим для України. Компанія Eurosam, яка виготовляє ці ЗРК, активно пропонує їх на експорт, але з отриманням тільки Францією та Італією, жодних нових клієнтів вони не мають. Саме вони й можуть передати Україні озброєння, яке може стати надзвичайно важливим.

Щодо конкретних характеристик озброєння, то заявлена дальність перехоплення ракетами Aster 30 аеродинамічних цілей складає 100+ км. До того ж один ЗРК може одночасно обстрілювати до 16 цілей. Наведення здійснюється за таким принципом — радіокомандне на маршовій ділянці та активна радіолокаційна головка самонаведення самої ракети на термінальній.

Навіть незначна кількість у 9 SAMP/T, які мають надважливу особливість розгортати пускові на дальності до 10 км від командного пункту, дозволяють якісно прикрити частину територій України.

Радіус прикриття українських територій ЗРК SAMP/T

Найважливішим є те, що цей комплекс здатен перехоплювати балістичні цілі. Звичайно, що на значно меншій дальності ніж аеродинамічні цілі, але тим не менш мова йде про дальність до 30-35 км. Крім того, виробники заявляють про такі характеристики:

Дальність знищення літаків: 100+ км;

Дальність знищення балістичних ракет: до 30-35 км;

Висота знищення цілей: до 25 км;

Маса бойової частини зенітної ракети: 15-20 кг.

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