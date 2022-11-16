Німеччина запропонувала військову допомогу Польщі: чим хочуть допомогти

Після вибухів у Пшедуві Німеччина хоче допомогти Польщі захиститися від ракет

Після того, як під час російського масованого обстрілу України в невеликому польському селищі Пшедув пролунав вибух ракети, влада Польщі розпочала розслідування, яке має встановити походження даної зброї. У цей час Німеччина запропонувала полякам посилити захист їхнього повітряного простору за допомогою своєї авіації.

Як повідомляє видання Укрінформ, посилаючись на слова речника Міноборони ФРН Крістіана Тільса, реакцією Німеччини на події в Польщі стала пропозиція посилення повітряного патрулювання неба республіки німецькими літаками Eurofighter.

"Це може розпочатися вже завтра, якщо Польща забажає цього", — передає видання слова Тільса.

Також речник Міноборони додав, що для посилення повітряного патрулювання польського неба не знадобляться аеродроми на території Польщі. Багатоцільові винищувачі зможуть злітати із німецьких баз.

Зазначається, що ця пропозиція обговорюватиметься вже 16 листопада міністрами оборони ФРН та Польщі. Патрулювання може проходити певним коридором, затвердженим польським урядом. Кількість пар та коридорів також має бути узгоджена.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Джо Байден вважає, що у Польщі могла впасти не російська ракета.

Також ми повідомляли про те, як падіння ракети на територію Польщі може вплинути на війну в Україні.