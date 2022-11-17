У Чехії продають скульптуру голого путіна для допомоги Україні (фото)

Для аукціону скульптуру путіна доповнили зображенням лукашенка і представили під назвою "Голі вбивці".

Скульптуру голого російського президента володимира путіна, який продовжує ракетний терор в Україні, продадуть на аукціоні в Чехії. Про це повідомляє Радіо Прага. Ініціатором торгів стала чеська група Kaputin.

Скульптура зображає оголеного путіна, який сидить на золотому унітазі. Для аукціону карикатуру доповнили зображенням білоруського президента олександра лукашенко. Витвір мистецтва піде з молотка під назвою Naked Killers, що в перекладі означає "Голі вбивці". Пропонуємо фото:

Скульптура путін та лукашенко на унітазі

Група Kaputin неодноразово використовувала карикатуру на російського президента під час мітингів та інших масових заходів. Голий путін на унітазі часто прикрашав вхід до російського посольства у Празі — детальніше на фото.

Скульптура путін та лукашенко на унітазі - акція в Празі

Голий путін на унітазі - акція в Празі

Аукціон буде проводитись онлайн на сторінці Kaputin в Тwitter. Він буде тривати до 20 грудня. Початкова ціна становить 10 000 евро. Кошти, отримані від продажу, будуть направлені на покупку військового дрону для України, яка продовжує боротися з російською агресією.

Нагадаємо, що вранці 17 листопада Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Вибухи було чутно в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях. По всій Україні була оголошена повітряна тривога. Дані щодо постраждалих уточнюються. Однак вже відомо, що внаслідок вибухів у Дніпрі постраждало щонайменше 14 осіб, у тому числі 15-річна дівчинка-підліток.

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