У мережі висміяли пост росіянки, яку не взяли на роботу в Європі: у чому причина

Росіянка не змогла влаштуватися на роботу через українців

У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну багато росіян почали стикатися з різними труднощами за кордоном. Так, наприклад, деякі бренди відмовлялися продавати громадянам росії свої речі, а власники закладів не впускали всередину.

Про одну з таких історій написав відомий блогер та експерт Філіп Духлій. Він став свідком "крику душі" чергової росіянки про відмову в роботі через агресію її країни — російську федерацію. Жінка опублікувала пост, до якого прикріпила, нібито відповідь однієї з європейських компаній щодо її працевлаштування. Зважаючи на все, результатами співбесіди росіянка залишилася незадоволена.

"Співбесідуюся в різні компанії кілька місяців і вперше бачу таке в Європі", — пише автор поста.

Вся справа в тому, що у відповіді представник неназваної компанії написав, що представив її команді і підтвердилося те, що нині вони дотримуються політики виключення для прийому на роботу будь-якого громадянина росії.

"Хоча всі розуміють, що ви безсилі перед усією ситуацією, враховуючи наш контекст як компанії — у нас понад 10 українських співробітників — ми вважаємо, що це правильно", — йдеться у повідомленні.

У мережі українці підтримали роботодавця та зазначили, що у зв’язку з агресією путіна, росіянам, зрештою, доведеться звикати до нових реалій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіянка, яка ображала українців і намагалася глузувати з наших співгромадян у Європі, зникла безвісти.

Також ми повідомляли про те, що у Швейцарії громадяни Росії та Білорусі напали на студентів з України.