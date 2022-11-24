"Не повинен залишатися безкарним": Макрон прокоментував ракетний удар рф по Україні

Президент Франції засудив російську атаку по інфраструктурі України

Масовий ракетний удар росії по критичній цивільній інфраструктурі України 23 листопада є військовим злочином, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Про це президент П’ятої республіки написав своєму обліковому записі в соціально мережі Твіттер. При цьому Макрон наголошує, що цей військовий злочин не повинен залишитися безкарним.

"Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є військовим злочином і не повинен залишатися безкарним", — написав президент Франції, говорячи про масовані обстріли України, внаслідок чого більша частина країни залишилася без води та електрики.

Зазначимо, що минулої ночі (за Київським часом) у Нью-Йорку відбулося скликане з української ініціативи екстрене засідання Ради безпеки ООН, на якому представники багатьох країн, що взяли у ньому участь, різко висловилися на адресу російської федерації, що здійснила масований обстріл цивільної інфраструктури України.

Як повідомлялося, окрім численних пошкоджень енергетичної інфраструктури ворожі ракети також потрапили в житлові будинки, внаслідок чого загинули десять людей і понад 30 отримали поранення.