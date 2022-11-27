"Нам потрібна суверенна Україна": Орбан несподівано змінив риторику щодо росії

Орбан зазначив, що Європа єдина у плані цілей

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який раніше робив неоднозначні висловлювання щодо війни у нашій країні, заявив про важливість суверенної України.

На його думку, тільки в цьому випадку росія не загрожуватиме Європі. Про це він заявив у ході свого виступу під час конгресу Міжнародного об’єднання християнських демократів, передає угорське видання 24.hu.

"Європа єдина у плані цілей. Головне, щоб росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна", – сказав Орбан.

Також він додав, що у європейських лідерів розходяться думки щодо санкцій. За його словами, ці дебати триватимуть і надалі. Щодо економічних питань прем’єр-міністр наголосив, що короткостроковою метою є запобігання рецесії.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року скандал викликала заява Віктора Орбана щодо того, що він має намір закликати лідерів країн ЄС переглянути свою політику санкцій щодо росії.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні 2022 року Орбан відзначився гучним проросійським "прогнозом". Він заявив, що війна в Україні закінчиться втратою більшої частини нашої території.