Автобус із бійцями ЗСУ потрапив у ДТП у Латвії: є загиблий та багато постраждалих
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Постраждалих доставили до медичного закладу
У Латвії неподалік міста Айнажі на трасі Via Baltica у ДТП потрапив автобус, який перевозив українських військовослужбовців із Польщі до Естонії.
Як повідомляє пресслужба Сил оборони Естонії, внаслідок зіткнення з вантажівкою водій автобуса загинув на місці, ще 26 осіб отримали травми різного ступеня важкості.
Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.
Серед постраждалих також є один військовослужбовець Сил самооборони Естонії, решта — українські військові. Усіх їх доставили до медичного закладу, де їм буде надана вся необхідна допомога.
Представник МЗС України Олег Ніколенко своєю чергою зазначив, що з постраждалими вже зв’язалися представники посольств України в Естонії та Латвії. Він зазначив, що для їхнього життя жодних загроз немає, а також додав, що згідно з попередньою інформацією, зіткнення сталося через погану погоду.
Як повідомлялося раніше, різке погіршення погодних умов наприкінці листопада призвело до різкого зростання ДТП по всій Україні.
При цьому в поліції відзначають, що це не в останню чергу пов’язане з відключеннями вуличного освітлення, які почалися через економію електрики.