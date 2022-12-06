"Спасибі" Угорщини: Будапешт заблокував виділення Україні мільярдів євро від ЄС

Угорщина виступила проти поправок до фінансового законодавства

Угорщина заблокувала надання Україні макрофінансової допомоги ЄС.

Під час відкритої частини засідання Ради з економічних та фінансових питань міністр фінансів Угорщини Міхай Варга від імені країни висловився проти ухвалення Європейською радою законодавчих поправок, які б дозволили виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна.

"Угорщина проти поправки до фінансового законодавства", — заявив Врага.

Повідомляється, що, зокрема, Угорщина виступила проти поправки у багаторічне фінансове законодавство, яке має бути ухвалене одноголосно. Водночас міністри країн-членів Євросоюзу кваліфікованою більшістю проголосували за макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.

"На жаль, ми не змогли прийняти пакет загалом. Однак це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоб підтримати Україну", – заявив головуючий на засіданні міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Угорщині вкотре обирали вкрай неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

Також ми повідомляли про те, що Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан потрапив у скандал через шарф із провокаційним зображенням.