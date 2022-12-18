"Україна має перемогти": глава Європарламенту зробила низку неприємних для росії заяв

Усі росіяни, винні у злочинах проти України, мають бути покарані

У Європарламенті запропонували збільшити розмір військової та фінансової допомоги Україні. Голова законодавчого органу ЄС Роберта Метсола заявила, що Україна має здобути перемогу у війні з росією.

Як пише видання DW, посилаючись на слова Метсоли, чиновниця, коментуючи новий пакет санкцій проти росії, заявила, що "пишається підтримкою", яку Євросоюз надав Україні з початку війни, проте вважає, що ЄС може "зробити більше".

Також Метсола зазначила, що війна в Україні має бути припинена у терміновому порядку, а наша країна має здобути перемогу. За її словами, це означає:

"Більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти росії". "Україні потрібна зброя, і Європа може допомогти, надавши цю зброю", — наголосила Метсола.

Крім того, чиновниця закликала створити трибунал для розслідування військових злочинів, скоєних проти нашої держави.

"Військові злочини проти українців, докази яких накопичуються, і руйнування цивільної інфраструктури, що триває, є грубим порушенням міжнародного права".

При цьому Метсола заявила, що до відповідальності мають бути притягнуті всі росіяни, винні у злочинах.

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