У Бундестазі заявили, що військова допомога Україні – питання міжнародної репутації Німеччини

Політика зволікання Олафа Шольца щодо тиску на росію та допомоги Україні шкодить репутації всієї Німеччини, вважає депутат Бундестагу Тобіас Вінклер.

Стримана політика та зволікання канцлера Німеччини Олафа Шольца у питанні надання Україні важкого озброєння завдала шкоди репутації Німеччини. Це питання не є предметом особистих політичних позицій, це питання репутації німецької держави.

Про це у коментарі інформаційному агентству Guildhall розповів депутат Бундестагу від політичної сили ХДС/ХСС, член комітету Бундестагу з питань Європейського Союзу Тобіас Вінклер.

"Я зазначу, що все ще є прихильники такого стриманого курсу (у питанні військової допомоги Україні – ред.), але їх небагато. Важко пояснити поведінку канцлера. Давайте подивимося трохи як розвивалися події. Січень місяць, щодня журналісти ставлять питання про те чи буде зупинено "Північний потік – 2" у разі вторгнення, відповіді немає. Потім канцлер їде до Байдена, на спільній прес-конференції Джо Байден заявляє, що абсолютно точно газопровід буде зупинений. Репутація канцлера і репутація Німеччина вже підірвана і потім він все ж приймає таку ж позицію по зупинці. З відключенням від SWIFT була така ж модель поведінки. Німеччина була останньою країною, що приєдналася до даної санкції. Всі країни вже були за, а ми ж піднімали питання проплат, як ми платитимемо і все інше .А потім взяли і все одно приєдналися, але знову останні", — заявив політик.

"З важким озброєнням те саме. Ми не надавали важкого озброєння, минув час і якісь поставки відбулися. Але репутація вже була підірвана. Це ілюстрація того, що це не поодинокий випадок, а системна політика. Такий "стиль Шольца". Але бачите, це вже не про Шольца, це про Німеччину, не про репутацію людини, а про репутацію нашої держави", — зазначив Тобіас Уінклер.

Нагадаємо, командир Спеціального штабу Міністерства оборони Німеччини по Україні бригадний генерал Крістіан Фройдунг заявив, що місія Німеччини в рамках війни Росії проти України полягає у допомозі у відновленні територіальної цілісності та суверенітету України. За його словами, Німеччина продовжуватиме надавати військову допомогу Україні доти, доки це буде необхідно.