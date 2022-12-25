Опитування засмучує: як німці ставляться до передачі танків Leopard 2

Лише виборці однієї з партій Німеччини схвалюють постачання танків Leopard

Більшість німців виступають проти передачі Україні важкої техніки, такої як танки Leopard 2, якої, за словами головнокомандувача ЗСУ Залужного, зараз потребує наша країна. Про це свідчать результати опитування YouGov на замовлення DPA.

Як передає німецьке видання RND, нині серед політиків Німеччини відбуваються активні дискусії на тему передачі Україні основних бойових танків, але серед населення переважає скептицизм.

Так, 45% опитаних висловилися проти постачання в Україну танків Leopard 2. Тільки 33 відсотки – за такі постачання, 22 відсотки – не визначилися з цього питання.

"Україна місяцями вимагає від Німеччини танки Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц (СДПН) не хоче доставляти їх самостійно і зазначає, що жодна інша країна не надала подібних систем зброї. З боку двох її менших партнерів по коаліції, Зелених і FDP, неодноразово лунають заклики все ж таки відправити Leopard 2 до України. За це також виступає найбільша опозиційна фракція ХДС/ХСС", — йдеться у матеріалі видання.

Згідно з опитуванням YouGov тільки виборці Зеленої партії схвалюють постачання основних бойових танків – і чітко: 50 відсотків за, лише 25 відсотків проти. У двох інших коаліційних партіях переважають думки опонентів цього рішення – у СДПН лише 41-40 відсотків, у ВДП – 42-33 відсотки.

"Прибічники ХДС/ХСС також більше проти доставки танків (43 проти 38%). Найбільше неприйняття серед виборців AfD (76 проти 13 відсотків) та лівих (52 проти 32 відсотків)", — пишуть журналісти.

Зазначимо, що нещодавно глава українського МЗС Кулеба зазначав, що з приводу постачання зброї існує одна табуйована тема — це танки. При цьому міністр висловив упевненість у тому, що навіть це табу буде знято.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Німеччина передала нову партію озброєння Україні, але танки до неї не увійшли.

Також ми повідомляли про те, що Кулеба розповів, як йде просування у розмовах про передачу Україні танків.