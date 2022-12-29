"Йде кривава війна": поляки змінили святкування Нового року через Україну

Це вже не перше новорічне масштабне святкування, від якого поляки вирішили фактично відмовитися

У Варшаві, столиці Польщі, всього за кілька днів до Нового 2023 року вирішили відмовитися від масштабних святкувань. Одна із причин такого кроку — вплив повномасштаної російсько-української війни, котра триває уже 10 місяців.

Відповідну заяву оприлюднила спікер мерії Варшави Моніка Бойт, пише TVN WARSZAVA. За словами чиновниці, полякам уже не звикати проводити святкування без масштабних гулянь — раніше до цього підготовили коронавірусні обмеження.

"У нас енергетична криза, тому наші скорочення витрати передусім стосуються розваг, — зазначила чиновниця. — В Україні ж, за нашим східним кордоном, точиться жоростока, кривава, звіряча війна, в якій щодня гинуть люди і мирне населення. Тому це не та атмосфера, яка б спонукала до організації подібних особливих, радісних подій".

Також у варшавській мерії закликали не використовувати різноманітну піротехніку, починаючи від салютів. Окрім того, що це щоразу створює додаткові проблеми для тварин, цього року від подібних голосних звуків можуть бути вкотре травмовані й українці. Як відомо, вибухи феєрверків дуже схожі по звучанню до детонації снарядів, а чимало українських громадян, котрі втекли від війни до Польщі, мали травматичний досвід слухати прильоти.

Це стосується не лише новорічної ночі, а й інших святкових та вихідних днів.

Зазначимо, що в Україні також діятимуть суворі правила та вимоги у новорічні свята. Зокрема це стосуватиметься і комендантської години, яку вирішили не відміняти. Порушників, яких затримають на вулицях, будуть карати згідно всіх вимог закону.

До того ж, не виключено, що Новий рік може пройти в умовах блекауту, якщо росіяни вкотре атакують енергетичну систему України. Саме тому "Телеграф" зібрав кілька актуальних порад, котрі допоможуть зберегти бодай якусь атмосферу свята навіть при відсутності світла.