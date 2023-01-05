Тепер офіційно: Німеччина передасть Україні ЗРК Patriot і БТР Marder

Лідери Німеччини та США провели важливу для України телефонну розмову

Німеччина офіційно передасть Україні бронетранспортери Marder та ЗРК Patriot. Про це з посиланням на телефонну розмову канцлера ФРН Олафа Шольца та президента США Джо Байдена заявив представник федерального уряду та керівник федеральної прес-служби Штеффен Гебештрайт.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Українські представники влади вже відреагували на цю новину. Голова ВП Андрій Єрмак, у властивому для нього стилі ребусів, подякував Німеччині за таке рішення, охрестивши новину "вогняною".

Надзвичайний та Повноважний Посол України у Німеччині Андрій Мельник також подякував Німеччині, назвав рішення Олафа Шольца важливим для України, хоча і запізним.

"Важливе — навіть якщо дуже пізнє — рішення", — написав він у Twitter.

Інші коментатори також були раді тому, що Німеччина все ж таки ухвалила важливе та майже історичне рішення, не зважаючи на усі побоювання. Нагадаємо, що у середині грудні після того, як США офіційно заявили про передачу Україні двох батарей ЗРК Patriot, Олаф Шольц заявив, що Німеччина не може зробити те ж саме. За словами офіційного представника ФРН Штеффена Хебештрайта, у країні на даний момент немає потрібної кількості систем, щоб частину з них направити на експорт.

Але вже 5 січня ФНР змінила свою думку на користь України. Проте, це рішення більшість називає запізнілим

"Пізно на 9 місяців. І ніхто з Шольца чи СДПН ніколи не змиє цю провину. Подібно до того, як їхній виступ проти нацистів у 1932 році пам’ятають досі, їх боягузтво щодо України пам’ятатимуть ще десятиліттями", — пишуть у соцмережах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова СНБО Олексій Данилов пригрозив Олафу Шольцу за відмову надавати Україні танки Leopard 2. Він заявив, що росія може дойти з війною до Берліну, якщо Україна не матиме достатньо зброї.