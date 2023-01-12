Третина мільйонів солдатів, нова техніка і високі зарплати. Як Польща готується до війни з росією

Польща не хоче повторення трагедії Бучі на своїй землі

Агресія Росії в Україні змусила Польщу визнати, що кремль становить безпосередню і реальну загрозу безпеці республіки. Віце-прем’єр, міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив в інтерв’ю порталу i.pl: оскільки Польща активно допомагає Україні у військовому, політичному та гуманітарному плані, то стане наступною метою Росії при просуванні на схід. У зв’язку з цим міноборони республіки довелося кардинально переглянути оборонну концепцію.

"Доктрина, яка роками діяла за нинішньої опозиції, передбачала, що оборона Польщі пройде лише лінії Вісли. А це означає, що ми без бою віддамо східну частину країни. Але це може призвести до трагедій, подібних до тих, що ми бачили в Бучі. Тож ми робимо ставку на те, щоб захистити кожен метр польської землі", – заявив Блащак.

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Вдвічі більше бійців

У Польщі буде створено нову механізовану дивізію. Вона ефективно прикриватиме республіку на випадок вторгнення зі сходу і діятиме переважно в Підляському воєводстві, що межує з Білоруссю. Причому рішення про створення 18-ї дивізії було ухвалено ще 2018 року. Тоді ж Польща купила партію зенітних систем Patriot.

У Кольно та Граєво буде розміщена моторизована бригада, у Сем’ятичі та Червоному Борі – бронетанкова бригада, а у Хелмно – саперний полк. Таким чином Військо Польське зросте з 164 тис. воїнів до 300 тис.

Надалі оборона зміцнюватиметься і розширюватиметься по всьому Підляському воєводству і далі на північний схід республіки, аж до Білостока, де буде розміщений розвідувальний батальйон. Для бійців зведуть нові гарнізони, зокрема й для союзних військ, які зараз дислокуються у Польщі. Їхня присутність також буде збільшена.

16-та механізована дивізія нині захищає "Сувалкський коридор" — 100-кілометрову територію, яка поділяє Білорусь з областю Калінінграда Росії, а тому є слабким місцем в обороні НАТО, оскільки дозволить "відрізати" країни Балтії. Найближчим часом дивізія отримає найсучаснішу важку техніку з Південної Кореї – танки К2 та гаубиці К9. Згодом вони будуть оснащені всі дивізії Війська Польського на сході.

Також до складу Війська Польського входять 12-а механізована дивізія у Західній Померанії на північно-західній межі з Німеччиною та 11-та танкова дивізія бронетанкової кавалерії у Любуському воєводстві (західний кордон із Німеччиною).

"Саме ця дивізія прославилася такими жорсткими, рішучими діями у 1920 році, включаючи відвойований Білосток у росіян", – зазначив Блащак.

Безпрецедентна модернізація

Серед іншої техніки, за рахунок якої модернізується оборонна потужність Польщі, глава міноборони назвав американські літаки F-35, танки Abrams, системи Patriot та HIMARS, а також вищезгадані корейські танки K2, гаубиці K9, південно-корейські літаки FA-50 та фінські бронетранспортери Rosom. За словами Блащака, "це безпрецедентний масштаб замовлень для Війська Польського". При цьому безпілотники Польща виробляє самотужки.

Крім того, військовим збільшать виплати: через 15 років служби боєць отримуватиме 5% надбавку та по 1% за кожний наступний рік. 2023 року Міністерство національної оборони запланувало на військові потреби 3% ВВП, а всього на розвиток армії виділять майже 100 млрд злотих. Попереднього разу польським військовим піднімали виплати за вислугу років у квітні минулого року, тобто за кілька місяців після вторгнення росії в Україну. Починаючи з цього року рядовий Війська Польського отримує за місяць від 4,5 тис злотих (близько 38 тис грн) за свою службу.

У Білорусі нервово відреагували на формування нової дивізії у Польщі. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович назвав це рішення "агресивним кроком".

Довідка

Маріуш Блащак (1969 р.н.) обіймає посаду міністра національної оборони Польщі з 9 січня 2018 року. До цього три роки керував МВС. За першою освітою історик.

Політичну кар’єру розпочинав з роботи в органах місцевого самоврядування, у 2005 році увійшов до уряду Казімєжа Марцинкевича, де обійняв посаду керівника канцелярії прем’єр-міністра. Надалі як міністр без портфеля входив до уряду Ярослава Качинського. З 2010 року по листопад 2015 року очолював парламентську фракцію "Право та справедливість".

З перших місяців на посаді почав зміцнювати обороноздатність республіки. Так, наприкінці квітня 2019 року Блащак заявив, що польський уряд домовився про посилення чисельності американського контингенту на території країни. На думку міністра, розміщення військ США укріпить можливості збройних сил Польщі.

Нагадаємо, що у Польщі з’явилися "видання", що розповсюджують кремлівські фейки.