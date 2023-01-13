США додавили Італію: Україна отримає важливу зброю

Італія готується передати важливу зброю для захисту українського неба

В Італії схвалили рішення про передачу Україні новітніх зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, які здатні збивати не лише крилаті ракети, а й навіть балістичні.

Як повідомляє італійський оборонний портал RID, Рим пішов на цей крок під тиском Вашингтона, зокрема повідомляється про дзвінок президента США Джо Байдена прем’єру Італії Джорджії Мелоні.

Поки що незрозуміло, як саме відбуватиметься передача. Портал зазначає, що частину установок у батареї буде передано Італією, а ще частину Францією.

Питання передачі SAMP/T з боку Риму довго гальмувалося через небажання італійських військових, оскільки країна має лише п’ять батарей, при цьому одна з них розгорнута в Кувейті.

Франко-італійська установка SAMP/T є одним із найновіших європейських комплексів ЗРК, оскільки на озброєння двох країн він надійшов лише у 2014 році. Він може похвалитися такими характеристиками

Дальність знищення літаків: 100 км;

Дальність знищення балістичних ракет: до 30-35 км;

Висота знищення цілей: до 25 км;

Маса бойової частини зенітної ракети: 15-20 кг.

При цьому комплекс може відстежувати до 16 цілей одночасно, а для управління достатньо лише 14 осіб.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше розповів, що зазвичай від заяви про передачу будь-якого озброєння до його прибуття в Україну проходить один-три тижні.