Усі незадоволені Шольцем: Німеччина дратує США та союзників позицією щодо танків

У Берліні стурбовані цією ситуацією

Незважаючи на те, що європейські союзники наполягають на передачі Україні танків Leopard 2, позиція канцлера ФРН Олафа Шольца також залишається неухильною. Це своє чергу викликає в них обурення та роздратування.

Представник партії Християнсько-демократичний союз, який відповідає за питання міжнародних відносин та оборони, Йоханн Вадефуль зазначив, що "Німеччина перетворилася на інваліда на міжнародній арені". Про це пише газета Financial Times.

"Чи то з упертості, чи то з боягузтва канцлер залишає Україну в підвішеному стані... Німеччина виглядає дедалі самотнішою в Європі", — зазначив Вадефуль.

Водночас у Берліні стурбовані цією ситуацією, вважаючи, що це може завдати шкоди репутації Німеччини.

Нагадаємо, що постачати танки Leopard 2 вже готові такі країни як Польща та Фінляндія. Однак, оскільки танки виробляються в Німеччині, на реекспорт необхідно отримати від неї дозвіл. Однак Німеччина досі не змінила своєї позиції щодо надання Leopard 2 нашій країні.

У свою чергу прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна обов’язково отримає необхідні їй танки Leopard 2 навіть у випадку, якщо Німеччина навідріз відмовиться їх постачати.