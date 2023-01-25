Швейцарія хоче змінити норму про заборону на постачання зброї ЗСУ: про що йдеться

У Швейцарії переконані, що це не порушить принципів нейтралітету

Комісія з безпекової політики нижньої палати парламенту Швейцарії підтримала ініціативу про дозвіл реекспорту зброї власного виробництва з третіх країн в Україну.

Як йдеться у повідомленні на сайті парламенту, чиновники переконані, що передача озброєння із третіх країн на потреби України не є порушенням нейтралітету.

"Декларації про нереекспорт повинні мати можливість скасовуватися у випадках, коли порушується заборона на застосування сили відповідно до міжнародного права, зокрема у разі російсько-української війни", — йдеться у повідомленні.

Комісія вважає, що передача зброї швейцарського виробництва не буде порушенням нейтралітету, оскільки сама країна її не передавала.

Однак такі поставки можуть бути схвалені лише у випадку, якщо Рада безпеки ООН заявить про порушення заборони на застосування сили згідно з міжнародним правом, або якщо Генасамблея ООН визнає це хоча б двома третіми голосами.

Водночас уряду країни запропонували залишити право накласти вето на такі поставки, якщо вони суперечать інтересам країни.

Якщо комісія зможе добитися ухвалення рішення, то з 1 травня обмеження на передачу зброї для ЗСУ буде знято, а норма діятиме до 2025 року.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Швейцарія з цієї причини ветувала постачання зенітних установок Іспанією. Крім того, з цією проблемою вже стикалися Данія та Німеччина, які не змогли передати бронеавтомобілі "Піранья" та снаряди до зеніток "Гепард".