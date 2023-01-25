Коли Leopard 2 будуть в Україні: оптимістичний прогноз від ЗМІ та не дуже – від влади Німеччини

В Україні очікують поставок танків

Країни Європи планують передати на озброєння українських військових бойові танки Leopard до 80 одиниць. Німецькі танки при цьому будуть поставлені до кінця березня поточного року.

Як пише німецьке видання Spiegel, загалом Європа планує передати нашій країні два батальйони сучасних танків. У кожному їх буде по 40 одиниць. Крім того, Сполучені Штати готують ще один батальйон з танків Abrams.

"Відповідно, німці беруть участь (у коаліції — Ред.) з ротою танків Leopard 2A6 у батальйоні, до якого, як кажуть, фіни, іспанці та голландці також вносять танки цієї моделі. Поляки та норвежці збирають другий батальйон "Леопардів" типу 2А4. Повідомляється, що третій батальйон прибуде зі США із близько 30 основними бойовими танками M1 Abrams, хоча офіційно про це ще не було оголошено", — йдеться у матеріалі видання.

"Телеграф" показав в інфографіці основні характеристики танків "Леопард", "Абрамс" та двох інших, які планують передавати Україні.

Попри інформацію Spiegel, глава Міністерства оборони ФРН зазначив, що ці танки будуть поставлені Україні не раніше ніж через 3 або 4 місяці.

Водночас прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив телекомпанії RTL про готовність країни передати Україні танки. Це сталося після того, як Німеччина дала "зелене світло" на постачання необхідних українським військовим "Леопардам". За його словами, Нідерланди готові піти на цей крок і зроблять його у разі потреби.

Варто зазначити, що на день раніше він заявив про готовність придбати у Німеччини орендовані Leopard 2 і потім поставити їх Києву. Таким чином, може йтися про 18 танків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 січня Німеччина заявила про передачу Україні танків "Леопард". Йдеться про постачання нашим військовим 14 одиниць бойових машин.