Готові всадити ніж у спину: від росії відколовся ще один вірний союзник

2014 року Сербія вирішила, що вводити санкції проти росії не в її інтересах

У Сербії, де раніше виступили проти анексії росією територій України, вперше припустили можливість Белграда приєднатися до санкційного тиску на росію.

В інтерв’ю Euractiv Serbia міністр закордонних справ країни Івіца Дачич заявив, що такий варіант можливий, якщо Сербія сама вважатиме це за потрібне і додав, що в цьому питанні Белград насамперед керуватиметься інтересами своєї держави.

"Ми засуджуємо порушення територіальної цілісності України і так голосували в міжнародних інстанціях. Інше питання, чи будемо ми вводити санкції проти росії. Це не питання часу чи строкуків, це питання, яке стосується наших політичних та економічних інтересів", – сказав Дачич.

При цьому чиновник не виключає, що у разі зміни економічної ситуації Белград може ввести санкції проти росії.

"Ми щоразу оцінюємо, що буде найкращим для нашої економіки, для нашого становища у світі, для громадян Сербії", — пояснив Дачич.

Також глава МЗС вирішив прокоментувати рішення країни не запроваджувати санкції проти росії, коли та окупувала український Крим. Тоді, за словами Дачича, Сербія вирішила, що це не в її інтересах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Сербії також засудили вербування сербів для ПВК "Вагнера".