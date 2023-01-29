Побили через значок із прапором: у Берліні невідомий напав на українця (фото)

Подальші звинувачення українця у нацизмі виглядають доволі іронічно, якщо пригадати, яку роль Німеччина відіграла у ставленні саме "nazi"-руху

Останнім часом за кордоном почастішали випадки агресивної поведінки в сторону українців. Після звісток про жорстоке вбивство нашої співгромадянки в Італії із Німеччини теж прийшли не надто хороші новини. Так, у Берліні на 39-річного українця напали посеред станції метро лише за те, що у нього був значок із синьо-жовтим прапором. При цьому зловмисник звинувачував нашого співвітчизника у нацизмі — все за російськими методичками.

Подробиці інциденту повідомив постраждалий Артем Мокренець на своїй Facebook-сторінці та у коментарі "РБК-Україна". За словами чоловіка, напад відбувся вранці 28 січня. Він отримав щонайменше п'ять ударів по обличчю, в результаті чого був вимушений звернутися до лікарні.

"На пам'ять" про зустріч із агресором у Мокренця лишиться шрам над бровою та внутрішнє обурення через зухвалу поведінку невідомого.

"Побачивши значок із українським прапором, чувак, який їхав за мною в ескалаторі в метро, обігнав мене і став волати в обличчя, що я нацист, а потім натикав факів [нецензурний жест із середнім пальцем — ред.], — розповідає постраждалий. — Моя спроба з'ясувати, що він хоче, закінчилася тим, що він вдарив мене п'ять разів кулаком по обличчями з криками про нациста".

Артему розбили брову

Побої були одразу зафіксовані

Розповідаючи про інцидент детальніше, чоловік згадує, що чув від нападника щось про СРСР. На жаль, німецька мова Артема Мокренця неідеальна; досить символічно, що саме того дня він їхав у метро на курси щодо її вивчення.

Не полишивши агресора без кількох факів у відповідь, українець спробував розібратися, що ж стало причиною інциденту. Він знімав незнайомця на камеру, обіцяючи, що звернеться до поліції. Натомість отримав кілька ударів, аж допоки агресору не вдалося втекти.

Той самий значок, який спровокував невідомого німця

Отримавши допомогу від іншого перехожого, Артем Мокренець звернувся до місцевих правоохоронців.

"Я вже оформив заяву в поліції і в понеділок піду до лікаря фіксувати травми. Спостерігатимемо за розвитком цього випадку. Сподіваюся на справедливість", — резюмував він.

За його власними враженнями, нападником був німець, а не іноземець (наприклад, росіянин), але "із дуже промитими пропагандою мізками". Тепер встановленням особи нападника займуться поліцейські.

Нагадаємо, що це не перший акт агресії в Берліні проти українців за останні кілька днів. Раніше "Телеграф" розповідав, що 21 січня на українок дозволили собі підняти руку на українок російськомовні чоловіки.