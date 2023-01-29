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Побили через значок із прапором: у Берліні невідомий напав на українця (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Артем Мокренець говорить, що нападник побачив його у метро німецької столиці і майже одразу почав махати кулаками Новина оновлена 29 січня 2023, 11:08
Артем Мокренець говорить, що нападник побачив його у метро німецької столиці і майже одразу почав махати кулаками. Фото Колаж "Телеграфу"

Подальші звинувачення українця у нацизмі виглядають доволі іронічно, якщо пригадати, яку роль Німеччина відіграла у ставленні саме "nazi"-руху

Останнім часом за кордоном почастішали випадки агресивної поведінки в сторону українців. Після звісток про жорстоке вбивство нашої співгромадянки в Італії із Німеччини теж прийшли не надто хороші новини. Так, у Берліні на 39-річного українця напали посеред станції метро лише за те, що у нього був значок із синьо-жовтим прапором. При цьому зловмисник звинувачував нашого співвітчизника у нацизмі — все за російськими методичками.

Подробиці інциденту повідомив постраждалий Артем Мокренець на своїй Facebook-сторінці та у коментарі "РБК-Україна". За словами чоловіка, напад відбувся вранці 28 січня. Він отримав щонайменше п'ять ударів по обличчю, в результаті чого був вимушений звернутися до лікарні.

"На пам'ять" про зустріч із агресором у Мокренця лишиться шрам над бровою та внутрішнє обурення через зухвалу поведінку невідомого.

"Побачивши значок із українським прапором, чувак, який їхав за мною в ескалаторі в метро, обігнав мене і став волати в обличчя, що я нацист, а потім натикав факів [нецензурний жест із середнім пальцем — ред.], — розповідає постраждалий. — Моя спроба з'ясувати, що він хоче, закінчилася тим, що він вдарив мене п'ять разів кулаком по обличчями з криками про нациста".

Артем Мокренець побитий у Берліні
Артему розбили брову
Артем Мокренець побитий у Берліні
Побої були одразу зафіксовані

Розповідаючи про інцидент детальніше, чоловік згадує, що чув від нападника щось про СРСР. На жаль, німецька мова Артема Мокренця неідеальна; досить символічно, що саме того дня він їхав у метро на курси щодо її вивчення.

Не полишивши агресора без кількох факів у відповідь, українець спробував розібратися, що ж стало причиною інциденту. Він знімав незнайомця на камеру, обіцяючи, що звернеться до поліції. Натомість отримав кілька ударів, аж допоки агресору не вдалося втекти.

Побиття українця в Берліні
Той самий значок, який спровокував невідомого німця

Отримавши допомогу від іншого перехожого, Артем Мокренець звернувся до місцевих правоохоронців.

"Я вже оформив заяву в поліції і в понеділок піду до лікаря фіксувати травми. Спостерігатимемо за розвитком цього випадку. Сподіваюся на справедливість", — резюмував він.

За його власними враженнями, нападником був німець, а не іноземець (наприклад, росіянин), але "із дуже промитими пропагандою мізками". Тепер встановленням особи нападника займуться поліцейські.

Нагадаємо, що це не перший акт агресії в Берліні проти українців за останні кілька днів. Раніше "Телеграф" розповідав, що 21 січня на українок дозволили собі підняти руку на українок російськомовні чоловіки.

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#Німеччина #Українці #Напад #Побиття