У Польщі розповіли, чи ведуть переговори щодо поставок F-16 Україні

У Мінобороні Польщі прокоментували активні обговорення у мережі щодо передачі винищувачів Україні

Польща на цей момент не проводить жодних переговорів щодо поставок Україні винищувачів F-16, які в неї є на озброєнні.

Цю заяву зробив заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич, повідомляє місцеве видання Niezalezna.PL.

Зазначається, що активні обговорення цієї теми в мережі проводять опозиційні політики, які вважають, що Польща нібито може розглядати можливість передачі Україні винищувачів F-16 замість МіГ-29.

Започаткував ці обговорення депутат Павло Крутул, який є членом комісії Сейму з питань оборони. Він вважає, що можлива поставка країни таких винищувачів стане загрозою "роззброєння Польщі". Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

"Якщо Міноборони передасть Україні польські винищувачі F-16 замість російських МіГ-29, це означає, що ми роззброюємось!" — зазначив Крутул.

У коментарях під постом заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич коротко відповів депутату на його побоювання однією лише фразою: "Нема теми передачі польських F-16".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Польща заявляла про готовність передати Україні винищувачі F-16, однак це може статися лише в координації з НАТО.

Додамо, що у світі випущено майже 4000 F-16 різних модифікацій, тому поставки багатоцільових американских винищувачів можна організувати і з інших країн, які мабуть намір переозброїтися більш новітньою технікою.