Є консенсус: Шольц відповів, чи може Україна бити західною зброєю по росії

Канцлер Німеччини також відреагував на слова російського лідера

Україна отримує від західних союзників дедалі більше потужної зброї. На заході, та й у самій росії раніше звучали голоси побоювання застосування його проти російської території. Однак із президентом України у цьому питанні є консенсус.

Про це розповів німецький канцлер Олаф Шольц в інтерв’ю Bild, відповідаючи на запитання щодо домовленості щодо використання зброї тільки на території України. Якої саме одностайності досягли не повідомляється.

Канцлер також згадав про свою заяву російському президентові про те, що виняткова відповідальність за війну лежить на росії через її невмотивований напад на Україну. Шольц також прокоментував слова путіна нібито "німецькі танки загрожують росії". Німецький лідер назвав його слова частиною абсурдних історичних порівнянь, які використовують росія для виправдання нападу на Україну.

Шольц зазначив, що танки передаються Україні для захисту і кожна партія зброї ретельно узгоджується та зважується із союзниками, насамперед США. "Такий спільний підхід запобігає ескалації війни", — вважає Шольц.

Раніше "Телеграф" розповідав про передачу Україні танків від Німеччини. Це будуть дві моделі: Leopard 1 та Leopard 2.