Швейцарія може відійти від нейтралітету через Україну: "Ми не повинні заважати"

Від жорстких правил нейтралітету страждають виробники зброї

У Швейцарії все частіше постає питання передачі Україні озброєнь. Традиційно нейтральна країна забороняє навіть реекспорт зброї, однак у країні близькі до того, щоб розірвати традицію. Тиск на владу є як із боку союзників, так і експортерів зброї та навіть думки виборців.

Про це пише Reuters. Однак у парламенті думки розходяться попри рекомендації комітетів щодо пом’якшення правил. Серед прихильників лідер правоцентристської партії FDP Тьєррі Буркат він автор варіанта зняття заборони для реекспорту озброєнь до країн зі схожими демократичними цінностями.

"У нас не повинно бути права вето, щоб заважати іншим допомагати Україні. Якщо ми це зробимо, ми підтримаємо росію, що не є нейтральною позицією", — коментує він свою пропозицію. Швейцарські виборці з ним згодні — опитування в неділю показало, що 55% виступають за початок реекспорту. Противники рішення заявляють про "слизький шлях", який несумісний з нейтралітетом Швейцарії і може призвести до скасування всіх обмежень.

Раніше Швейцарія відхилила запити Німеччини та Данії, а також Іспанії щодо реекспорту озброєнь. Зокрема, може йтися про реекспорт швейцарської бронетехніки та боєприпасів для зенітних танків.