Німеччина схвалила передачу Україні понад півтори сотні танків Leopard — ЗМІ

Очікується, що перші танки будуть доставлені не раніше середини цього року.

Після оприлюднених планів Данії по схемі поставок Україні основних бойових танків Leopard 1 рішення про надання бойових машин цього типу прийняв і уряд Німеччини.

Про це у вівторок, 7 лютого, повідомляє німецький тижневик Der Spiegel з посиланням на неназваних співрозмовників.

"Федеральний уряд робить ще один великий крок у сфері допомоги Україні зброєю. За інформацією SPIEGEL, Федеральна рада безпеки схвалила поставку 178 танків Leopard 1", — йдеться у замітці.

При цьому, пише тижневик, рішення про фінансування ремонту цих танків ще не прийнято, а їхня поставка Україні може бути розпочата не раніше середини цього року, але більша їх частина — не раніше 2024 року.

Не виключається також, що Україна отримає в результаті менше танків Leopard 1, оскільки частину з них доведеться розібрати на запчастини для ремонту решти.

Разом з тим, трохи раніше видання Business Insider з посиланням на власні джерела в німецькому уряді писало, що в цілому дано дозвіл на експорт 187 ОБТ Leopard 1 — 88 танків від групи Rheinmetall і 99 танків від Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

Leopard 1 — перший основний бойовий танк, збудований для німецької армії після Другої світової війни. Він вироблявся з середини 1960-х по середину 1980-х років у різних версіях, від базового Leopard (1965 року) до Leopard 1A5 (початку 1980-х років). І якщо перші версії цієї бойової машини (базова, А1, А2, А3) розроблялися для протидії радянським танкам Т-55 і Т-62, то вже Leopard 1A5 був модернізований з урахуванням напрацювань на той час нового танка Leopard 2 та інших поліпшень, і вже мав ефективно протистояти більш новим та потужним радянським Т-64, Т-72, Т-72 та Т-80.

У свою чергу, німецьке видання Tagesspiegel, посилаючись на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, пише про те, що Україна отримає понад 100 бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

Міністр додав також, що до першого-другого кварталу 2024 року цими танками мають бути оснащені щонайменше три батальйони.

ТТХ Leopard 1A5:

Вага: 42,2 т

Габарити довжина/ширина/висота: 9,54/3,25/2,4 м

Калібр гармати: 105 мм

Потужність двигуна: 830 к.с.

Питома потужність: 21 к.с./т

Максимальна швидкість: 62 км/год

Екіпаж: 4 особи

Як повідомлялося, 4 лютого Канада відправила до України перший танк Leopard 2.