В Сенаті Франції закликають НАТО забезпечити Україну авіацією для якнайшвидшої перемоги в війні

Президента Франції також закликають ухвалити рішення про постачання Україні танків Leclerc

З метою недопущення затягування війни Росії проти України, для забезпечення можливості Збройних Сил України вийти на суверенні кордони 1991 року, необхідно збільшити фінансову та військово-технічну підтримку України – Франції необхідно ухвалити рішення про постачання танків LeClerc, а НАТО має забезпечити Україну авіацією.

Про це у коментарі Guildhall заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони та міжнародних відносин Гійом Гонтар.

"Російська війна, яка вже забрала сотні тисяч життів, у тому числі безліч життів українських цивільних громадян, продовжується. Росія була кваліфікована Європейським парламентом як держава, яка підтримує тероризм і вона понесе відповідальність за свої злочини. Ми, екологічна група у французькому Сенаті, закликаємо до прийняття резолюції про посилення підтримки України, щоб не затягувати цю смертоносну війну. Україна має бути відновлена у межах 1991 року. Ми розуміємо страх перед ескалацією цієї війни, але, на жаль, альтернативи немає: ми маємо посилити нашу військову та фінансову підтримку Україні", — Заявив сенатор.

"Або ми надаємо Україні більше сучасного технологічного озброєння або війна перетвориться на окопну, де загине безліч солдат. Ми повинні враховувати, що Росія має перевагу в людському ресурсі, з тієї точки зору, якщо війна затягнеться на кілька років", — зазначив він.

"Тому ми просимо президента Франції ухвалити політично важливе рішення про постачання Україні наших танків Leclerc. Також відтепер стоїть питання надання Україні авіації. Вбачаючи розумний підхід українського Генерального штабу, я вважаю, що колективно ми можемо забезпечити Україну авіацією виключно для захисту власної території. Ми закликаємо наших партнерів по НАТО розпочати дискусії у цьому напрямі", — підсумував Гійом Гонтар.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту президента України Володимира Зеленського оголосить про рішення надати Україні більш далекобійне озброєння та розпочати підготовку українських пілотів.