Броня буде: Швеція схвалила рекордний пакет допомоги Україні

В Україну прибудуть шведські БМП і не лише

Парламент Швеції схвалив рекордний для країни пакет оборонної допомоги для України, який включатиме протитанкове озброєння та бронетехніку.

Як говориться на сайті парламенту країни, загальний пакет оцінюється в 4,3 мільярда шведських крон, що приблизно дорівнює 406 мільйонам доларів або майже 15 мільярдам гривень.

"Військове обладнання, без якого збройні сили Швеції протягом певного часу можуть обійтися, буде передано Україні", — йдеться у повідомленні.

Пакет буде включати протитанкове озброєння, включаючи ПТРК Robot 57 (шведська назва гранатометів NLAW), а також обладнання для розмінування та бойові машини піхоти CV90.

Відповідні зміни до оборонного бюджету країни, як очікується, буде затверджено 13 лютого.

Це вже десятий пакет допомоги Україні від Швеції з моменту початку російського вторгнення, проте жоден із них не був настільки великим.

Як відомо, Швеція також є членом "танкової коаліції", до якої, крім неї, входять Польща, Іспанія, Норвегія, Канада, Фінляндія, Великобританія та Туреччина. 30 січня про намір приєднатися до неї також повідомила Данія.