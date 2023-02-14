Ракетні удари рф по країнах НАТО: навіщо кремль шантажує Європу

росія програє на полі бою, тож усіма способами намагається зменшити військову допомогу Україні, щоб перехопити ініціативу

Російські ракети, які пролетіли над Молдовою та Румунією під час чергового обстрілу України, можуть бути шантажем. Кремль може залякувати таким чином союзників України, щоб уповільнити надання військової допомоги чи запровадження санкцій.

У цьому докладно розібрався "Телеграф" разом із політологом та директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. За словами експерта, пасивна реакція країн НАТО грає лише на руку путіну.

Україна та весь світ сьогодні є свідками того, як росія залякує країни, які надають допомогу Україні чи хочуть змінити свою політику проти росії. Зокрема, йдеться про Молдову та Румунію, у повітряному просторі яких 10 лютого пролетіли російські ракети.

Альянс дотримується політики невтручання у російсько-українську війну, що цілком влаштовує росію. Члени НАТО, на відміну від "маніяків-мілітаристів, на кшталт путіна" воювати не хочуть і намагаються зупинитися лише на військовій та фінансовій допомозі. Така реакція лише спонукає бажання росії продовжувати подібні провокації, але прямого нападу на інші держави чекати не варто.

"Швидше за все, росія продовжуватиме свої провокації і надалі, проте ймовірність ударів по територіях країн-членів НАТО залишається нижчою, ніж бажання рф отримати компенсаційний ефект у пострадянських країнах (Казахстан, Грузія, Вірменія), де восени минулого року виявилася велика кількість громадян росії", — пояснив політолог у коментарі "Телеграфу".

Детальніше про погрози росії Заходу читайте у статті "Телеграфа" : Війна вийшла за межі України: чому на Заході заплющують очі на військову загрозу Європі з боку Росії

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Румунії поспішили спростувати заяву про проліт російської ракети над їхньою територією. За словами Міноборони країни, ракета розгорнулася над Молдовою та знову влетіла на територію України.