Дістанеться й Ірану: в ЄС озвучили подробиці ювілейного пакету санкцій проти росії

Ювілейний список санкцій пропонують ухвалити до 24 лютого

Європейський Союз готує новий економічний удар проти росії — новий десятий пакет санкцій уже був офіційно запропонований для схвалення країнам ЄС. Пропозиції щодо нового санкційного пакету представила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вони складаються із чотирьох основних пунктів.

Про це пише Європейська правда.

"Передусім ми пропонуємо подальші експортні заборони, які коштуватимуть понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів", — повідомила фон дер Ляйєн, додавши, що йдеться про товари, які росія не зможе замістити поставками з інших країн, зокрема про: електроніку, спецтранспорт, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектору, які можуть застосовуватися російськими військовими.

"Друге. Ми й далі обмежимо експорт товарів подвійного призначення та технологічних товарів. Ми пропонуємо експортний контроль 47 компонентів, які можуть використовуватись у російській зброї, у тому числі дронах, ракетах та вертольотах", — розповідає президент Єврокомісії.

Також, за її словами, в ЄС уперше вирішили додати структури третіх країн, які використовуються росією для обходу санкцій.

"Революційна гвардія Ірану забезпечує росію дронами "Шахед" для атак на цивільну інфраструктуру України. Тому ми додаємо сім іранських структур до нашого списку".

Глава ЄК зазначила, що Європа готова й надалі вводити санкції щодо країн, які постачають важливі технології для росії.

Крім того, десятий пакет санкцій буде спрямований проти російських пропагандистів: "Тому ми пропонуємо внести путінських пропагандистів до санкційного списку на рівні з політичними і військовими керівниками росії".

А високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пояснив, що йдеться про понад 100 нових імен.

Ще одним пунктом у новому пакеті будуть заходи запобігання обходу санкцій проти росії.

"Я закликаю держави-члени швидко затвердити цей новий пакет санкцій. Наша мета разом з партнерами по G7 — запровадити чергові істотні санкції до 24 лютого, якраз через рік після того, як Путін почав свою імперіалістичну війну", — наголосила Урсула фон дер Ляйєн.

Раніше ми писали про те, що США запровадили нові санкції проти Росії.

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