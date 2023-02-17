"Тихоня" Шольц чітко відповів російській пропаганді щодо західної зброї

Канцлер заявив, що "путінський ревізіонізм не переможе"

Канцлер ФРН Олаф Шольц, якого раніше відкрито звинувачували у нерішучості як у питаннях ставлення до росії, так і в підтримці України зброєю, останнім часом змінив свою риторику і зараз різко відповів російській пропаганді щодо західної зброї.

Як пише "Укрінформ", під час свого виступу на Мюнхенській конференції Шольц заявив, мабуть, відповідаючи російській пропаганді, що це не Захід затягує війну, яку розв’язала росія, передачею зброї Україні, а президент росії владир путін, який не бажає завершувати її.

"Це не наша зброя подовжує війну, а навпаки. Чим раніше путін побачить, що його імперіалістичні цілі не реалізуються, тим більше шансів на завершення цієї війни", — передає видання слова Шольца.

Також канцлер додав, що "путінський ревізіонізм не переможе", адже Україна зараз об’єднана як ніколи, а поруч із нею стоїть як ніколи згуртована Європа, а НАТО зміцнюється та розширюється.

Крім того він, підкреслив, на необхідності притягнення до відповідальності винних у скоєнні військових злочинів в Україні "Без відповідальності немає надії на довготривалий мир". І додав, що західні суспільства повністю розуміють необхідність допомагати Україні та довіряють своїм урядам у тому, що вони роблять. путін, як зазначив Шольц, не міг очікувати такої солідарності.

Німецький канцлер сказав, що був би радий бачити президента Володимира Зеленського в Мюнхені, але чудово розуміє, де він має бути цими днями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олаф Шольц вирішив передати Україні танки Leopard 2.

Також ми повідомляли про те, що у Німеччині не виключили, що Україна отримає літаки.