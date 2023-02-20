Португалія знайшла справні танки для ЗСУ: коли відправить в Україну

Україна незабаром отримає танки від Португалії

Португалія, яка нещодавно погодилася приєднатися до танкової коаліції, готова відправити перші Leopard 2 Україні незабаром.

Як інформує CNN з посиланням на заяву Міноборони країни, йдеться про передачу трьох "Леопардів" у модифікації 2А6.

"Рішення було прийнято в рамках поточних контактів із союзниками та партнерами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у такий спосіб передача цієї бойової техніки відбудеться вже у березні.

У повідомленні також зазначено, що передати танки західного зразка вже погодилися кілька країн, однак у більшості випадків неясно в якій кількості, і в який термін це буде здійснено.

Варто додати, що раніше в Португалії заявляли, що хоч країна і готова передати деяку кількість своїх танків на потреби ЗСУ, проте проблема полягала в тому, що всі екземпляри, які є на озброєнні, перебувають у несправному стані.

Як повідомлялося раніше, у понеділок міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримає від Заходу достатню кількість танків "Леопард 2" для формування двох батальйонів. Крім того, ЗСУ отримають велику кількість танків "Леопард 1".