"Ми не втомимося підтримувати Україну": Байден виступив із промовою у Варшаві (відео)

Байден торкнувся багатьох важливих тем

Президент США Джо Байден після свого візиту до Києва вирушив до Польщі, де публічно виступив біля Королівського палацу у центрі Варшави зі зверненням до польського народу.

"Телеграф" зібрав головні тези американського лідера.

Про падіння Києва:

Рік тому всі казали, що Київ паде. Я щойно приїхав із Києва, і можу запевнити, що Київ стоїть, Київ сильний;

Київ вистояв, а союзники України виявили рішучість, а Швеція та Фінляндія стали ближчими до вступу до НАТО.

Про Зеленського:

Ми бачимо людину, яка боролася за все, що показує свою силу, — це президент Зеленський. Вся демократія у світі стала сильнішою, тому що в моменти невпевненості ми розуміємо, за що ми стоїмо і хто тебе підтримує. І у цьому велика різниця. І люди в Польщі знають краще за інших знають, за що ми стоїмо, бо більше за інших знають, що таке солідарність.

Про Молдову:

Громадяни Молдови виявляють рішучість. У цій країні люди хочуть бути вільними. Вони завоювали цю свободу, щоб рухатися у бік демократії та вступ до братства європейських країн. Президент Майя Санду очолює цю боротьбу.

Про путіна:

путін думав, що зможе використовувати енергетику як зброю. Але ні. Ми мобілізувалися та знизили свою залежність від російських енергоресурсів;

путін обрав цю війну. Кожен новий день війни – це його вибір.

Про підтримку України:

через рік війни "вже немає жодних сумнівів у нашій єдності, ми не втомимося і завжди підтримуватимемо Україну ".

Про війну:

Україна не буде перемогою для росії ніколи;

ми можемо пишатися багато чим з того, що ми робили протягом минулого року, але ми маємо бути чесними. Захист свободи – це не щось, що ми можемо зробити за день чи тиждень. Це дуже тривалий процес. І Україна бореться проти цієї навали, це може тривати довго і багато ще буде трагедій ;

; російські військові та найманці скоїли військові злочини, ґвалтували жінок, бомбардували житлові будинки, крали українських дітей. Ніхто не повинен відводити очі від цих злочинів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомі деталі візиту Байдена до України.

Також ми повідомляли про те, що у Росії відреагували на візит Байдена до Києва.