Передачу бойової авіації Києву готує ще одна європейська країна — ЗМІ

Із вертольотів, які вже були зняті з військового обліку країни, наразі прибирають спеціальне маркування

Україна, ймовірно, отримає чергову військову допомогу у вигляді авіації — цього разу від Хорватії. За попередніми даними, загальна кількість вертольотів Мі-8, які планують презентувати Києву, сягає 14 одиниць. Слід зазначити, що процес хорватського підготовки пакету допомоги відбувається на фоні відмови США передати Україні сучасні винищувачі.

Більше інформації повідомляє видання Jutarnji list, посилаючись на власні джерела. Одразу зазначимо, що, швидше за все, хорватські партнери готують для наших ЗСУ два Мі-8Т та 12 одиниць Мі-18МТВ-1.

Саме ця техніка, за наявними даними, була виведена зі складу Збройних сил Хорватії. Журналісти стверджують, що наразі на базі авіаційно-технічного центру, що розташований у місті Велика Гориця, проводяться спеціальні ремонтні-відновлювальні роботи. Зокрема, із вертольотів знімають спецмаркування хорватської армії.

Вертоліт Мі-8

Цілком імовірно, що на підготовку партнерам знадобиться приблизно 10 днів. Повідомляється, що половину вертольотів планують частково розібрати і передати наземним шляхом, а інші мають полетіти до Польщі.

Підкреслимо, що всі дані спираються винятково на повідомлення від журналістів, адже уряд Хорватії класифікував військову допомогу Києву як закриту інформацію. Тож офіційного підтвердження щодо надання вертольотів Мі-8 від партнерів не буде.

До слова, Мі-8 є однією із найпопулярніших розробок в авіаційному плані за часів Радянського Союзу. Ця техніка і досі використовується у понад 20 країнах світу — як для військових, так і для цивільних потреб.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Італія також готова передати деяку авіацію Україні. Зокрема, мова може йти про два види літаків, але офіційний Рим має певні вимоги.

Крім того ми повідомляли про можливе отримання Києвом літаків Міг-29 від дружньої Польщі.