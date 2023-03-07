Сума величезна: журналісти з’ясували, як Болгарія неофіційно передавала зброю Україні

Постачання зброї почалися ще до вторгнення

Попри те, що між Україною та Болгарією немає жодних угод на постачання зброї, ця європейська країна протягом двох років передала ЗСУ озброєнь на понад мільярд доларів.

Як йдеться у розслідуванні журналістів EURACTIV Bulgaria, тема постачання зброї Україні з перших днів вторгнення стала головним яблуком розбрату між проросійськими та проєвропейськими політиками.

Видання нагадало, що тодішній проросійський прем’єр Корнелія Нінова одразу виступила із заявою, що Київ не отримає від її країни жодної військової допомоги.

Однак джерела журналістів зазначили, що лише за минулий рік до України потрапила зброя болгарського виробництва майже на мільярд доларів.

Як розповів колишній в.о. міністра оборони країни Велізар Шаламанов, місцеві збройові компанії не працюють з Україною безпосередньо, проте натомість зброя потрапляє до рук ЗСУ через іноземні програми.

Зокрема, одна з них налагоджена через США, Великобританію та Польщу, які закуповують зброю для України через свої компанії. Це призвело до появи "трикутних схем", які, за словами Шаламанова, вигідні всім сторонам. Для Болгарії це важливо економічно та репутаційно, а для України це спосіб отримати необхідне озброєння.

При цьому журналісти зазначають, що ці схеми були задовго до початку повномасштабної війни.

Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого стало відомо, що через "снарядний голод" в Україні, Болгарія запустила одне з найбільших підприємств, яке простоювало з 1988 року.