"Роблять те, що вміють найкраще": британці показали міць танків Challenger 2, які передадуть Україні (відео)

Україна отримає 28 таких машин

Поки українські військові проходять навчання на танках Challenger 2, міністерство оборони Великої Британії вирішило нагадати, що це за техніка та показало коротке відео з навчань.

Як йдеться в повідомленні відомства в соцмережі Twitter, ескадрилью танків буде відправлено до України в рамках масштабного військового пакету допомоги, який покликаний допомогти ЗСУ відбити напад росіян і повернути свої території.

"Ось хвилина того, як Challenger 2 робить те, що вміє найкраще", — йдеться у підписі до відео.

Як відомо, ці танки вважаються одними з найкращих у світі і стоять в одному ряду з американськими Abrams та німецькими Leopard 2. Головна перевага "Челленджера" над конкурентами полягає в його посиленому бронюванні, яке своєю чергою призвело до збільшення ваги до 75 тонн.

Спочатку повідомлялося, що таких бойових машин Україна отримає 14, однак у березні поточного року Лондон пообіцяв збільшити їхню кількість до 28.

За словами прем’єра Сполученого королівства Ріші Сунака, перші з них прибудуть до України до кінця березня.