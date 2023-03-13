Пораненого українського військового жорстоко побили у Німеччині: всі деталі історії

Причиною конфлікту могло стати носіння військової форми

У Німеччині охоронець готелю побив військового ЗСУ на реабілітації. У нього струс мозку, військовому знадобиться операція на щелепі. Повідомляється, що конфлікт виник через те, що на військовому була надіта форма у той час, коли він увійшов до готельного бару. Охоронець – представник народів Кавказу.

Історію розповідає "Новинарня". За їхньою інформацією, український консул у Франкфурті-на-Майні, де стався інцидент, в курсі того, що сталося, і займається допомогою військовому. Регіональна спільнота українців у Фейсбуці повідомляє, що бійка сталася у готелі Roomers. Побив військового 23-річний чеченець. Користувачів мережі обурив той факт, що охорона застосувала силу до людини з тростиною.

Повідомляється, що воїн проходив реабілітацію у Німеччині. Генеральний консул України у Франкфурті Вадим Костюк розповів, що інцидент стався у п’ятницю. Після того, як військовий зайшов у бар у формі, персонал зробив йому зауваження, почалася сварка та бійка після спроби охорони вивести його. Поліція приїжджала на виклик та зафіксувала цей факт.

Консульство надасть юридичну допомогу та допоможе з перекладом під час підготовки операції. Вона запланована на вівторок. Поліція має надати детальнішу інформацію з понеділка. Консульство шукає відео з бару, де відбулася сутичка, а також вивчає норми законів носіння форми військових України в Німеччині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ідентифікували особу українського військового, якого окупанти розстріляли після фрази "Слава Україні". Йому надали звання Героя України.