Готували диверсії та стежили за зброєю для України: у Польщі розкрили російських шпигунів

Співробітники служб та поліції Польщі приведені у стан підвищеної готовності

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну країни Заходу регулярно знаходять видворяють зі своїх країн російських шпигунів. Чергову шпигунську мережу розкрили у сусідній Польщі.

Про це повідомляє Європейська правда.

Як стало відомо, агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) ліквідувало шпигунську мережу, яка працювала на росію і мала здійснювати підготовку до диверсійної діяльності в країні. У рамках розслідування співробітники ABW затримали шістьох людей, а на залізничних коліях та об’єктах національної критичної інфраструктури через діяльність мережі було оголошено тривогу.

"Затримані є іноземцями "з-за східного кордону", котрі, як передбачалося, працювали на російські спецслужби. Агенти ABW затримали їх у зв'язку з виявленням прихованих камер на важливих маршрутах і залізничних вузлах, які фіксували рух на коліях і передавали зображення в мережу", — йдеться у статті.

За даними місцевих ЗМІ, зокрема, йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, наприклад, біля аеропорту в Ясенці. Цей об’єкт є головним транзитним пунктом для західної зброї та боєприпасів, призначених для України. Кошти для стеження також були встановлені в інших частинах Польщі.

У зв’язку зі спецоперацією співробітники служб та поліції приведені у стан підвищеної готовності. Особливу увагу правоохоронці приділяють безпеці стратегічно важливих залізничних колій у Польщі, також посилено охорону ключових об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський шпигун в Італії отримав величезний тюремний термін.

Також ми повідомляли, що агент ФСБ тренував українських воїнів та шукав західну зброю.