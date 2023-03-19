"Будемо змушені вступити в конфлікт": у Польщі оцінили ймовірність війни проти росії

Заява польського дипломата наробила галасу на Заході

Польща буде змушена розпочати конфлікт із росією, якщо Україна не зможе захистити свою незалежність.

Як повідомив посол Польщі у Франції Ян Емерик Ростишевський в ефірі французького телеканалу LCI, напругу в Європі створює не НАТО, не Польща і не Франція, а саме росія, яка вторглася в Україну

"Якщо Україна не зможе захистити свою незалежність, ми не матимемо вибору, ми будемо змушені вступити в конфлікт", — сказав дипломат.

Він додав, що якщо Україна програє, то всі цінності, які були основоположними для західної цивілізації та культури виявляться під загрозою.

При цьому посол наголосив, що за такого сценарію іншого варіанту просто не буде.

Після того, як його слова розлетілися західними ЗМІ, в посольстві заявили, що вони були неправильно витлумачені, а Ростишевський лише окреслив наслідки перемоги росії в Україні.

"Він говорив про загрозу, яку росія представляє для Європи та європейських цінностей. Уважне прослуховування всієї розмови дозволяє зрозуміти, що не було заяви про пряму участь Польщі в конфлікті, а було лише попередження про наслідки провалу України — можливість нападу чи втягування росією у війну великої кількості країн Центральної Європи, включаючи Балтію та Польщу", — повідомили в посольстві.

Як відомо, Польща від початку вторгнення росії активно підтримувала Україну, а територія країни стала своєрідним хабом, через який надходила західна техніка та зброя для ЗСУ.

Крім того, країна прийняла величезну кількість біженців та надавала серйозну дипломатичну підтримку.

При цьому польський президент Анджей Дуда раніше висловлював побоювання, що якщо Україна не отримає військову техніку від союзників найближчим часом, то російський диктатор зможе здобути перемогу.