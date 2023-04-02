Потрібно дати необхідну зброю: Латвія підтримала право України бити по території росії

У Латвії кажуть, що росія відмовиться від війни лише в одному випадку

Передача Україні ракет великої дальності не призведе до ескалації конфлікту, а застосування цієї зброї для ураження цілей на території росії є правом українців на оборону.

Таку думку в інтерв’ю "Голосу Америки" висловив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. На думку дипломата, деескалація конфлікту можлива лише в тому випадку, коли російський диктатор Володимир Путін усвідомлює, що не зможе перемогти.

"Не забувайте, що обстріл українських міст і сіл усіма видами боєприпасів – це те, що росіяни роблять з 2014 року. Я не маю підстав стверджувати, що Україна не має права відповісти належним чином, щоб припинити агресію", — зазначив він.

При цьому Рінкевичс додав, що надання Україні всіх необхідних видів озброєння буде правильним рішенням. Крім того, він переконаний, що Україна має повне право завдавати ударів по території росії, оскільки окупанти роблять те саме.

"Я в таборі, який твердо вірить, що забезпечити Україну всіма видами систем озброєння та боєприпасів — це правильно, і ми не повинні перешкоджати Україні використовувати військову техніку чи зброю для законної оборони", — сказав дипломат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Німеччині хочуть виділити мільярди євро на військову допомогу ЗСУ і розповідав, на що підуть кошти.