Охоронці валили людей на підлогу: на концерті Noize MC у Молдові у люди відібрали прапор України (відео)

Під "роздачу" потрапив не лише наш державний символ, а й біло-синьо-білий прапор

У Молдові на концерті російського репера Noize MC, який підтримує Україну, охоронці відбирали у глядачів прапори та застосовували до них силу.

Відео кричущого випадку розповсюджуються в мережі.

Повідомляється, що під час свого виступу Noize MC виконав пісню українською, а у цей момент по залі пройшлися охоронці заходу, які відбирали у людей прапори. Під "роздачу" потрапив не лише наш державний символ, а й біло-синьо-білий прапор, який використовується як у росії, так і за кордоном учасниками протестів проти вторгнення рф в нашу країну.

Судячи з реакції співака, він не був обізнаний про такі дії організаторів заходу і навіть зупинив концерт, поки прапори не повернуть їх власникам.

При цьому відбирання прапорів супроводжувалися застосуванням сили.

Дії охоронців організатори пояснили забороною входу на заходи із прапорами.

"З міркувань безпеки не дозволяється вхід із різними видами прапорів. Люди були поінформовані, коли купували квитки, це вказано у правилах. Це старе правило, оскільки раніше було кілька інцидентів. Люди на відео агресивно намагалися увійти до приміщення з прапором. Ми не можемо перевіряти кожну людину фізично, ми розраховували на здоровий глузд. Ми бачили відео, і ми також проаналізуємо, які були причини. Нам шкода, що це сталося", — передають ЗМІ слова менеджера компанії GNB, яка організувала концерт російського репера.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українцям заборонили виходити із прапором на чемпіонаті світу.

Також ми повідомляли, що олімпійська чемпіонка з Росії додумалася закликати МОК позбавити Україну прапора та гімну.