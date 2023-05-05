Не тільки для себе: сусідка України створить центр HIMARS, що відомо

Польща відкриє "центр HIMARS", де ремонтуватиме та вироблятиме їх для себе та інших європейських країн

До кінця 2023 року Польща, яка від початку повномасштабної війни всебічно підтримує Україну, планує створити "центр HIMARS". Там обслуговуватимуть та вироблятимуть HIMARS не тільки для власних потреб, але й для європейських країн.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє RMF24.

За його словами, керівництво Lockheed Martin (американська військово-промислова корпорація, що виробляє HIMARS), готове співпрацювати з польською збройовою промисловістю. Це також вигідно для Сполучених Штатів, оскільки дозволить збільшити масштаби виробництва HIMARS. Багато країн Європи зацікавлені у придбанні цієї реактивної артилерійської системи.

Блащак додав, що наприкінці цього року перші – замовлені у 2019 році – пускові установки надійдуть на озброєння 18-ї механізованої дивізії, яка відповідає за оборону так званого Сувалкського перешийка – території навколо міст Сувалки, Августів та Сейни, що сполучає Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами і одночасно відокремлює Калінінградську область росії від білорусі.

"Я насамперед задоволений декларацією Lockheed Martin про готовність інвестувати в озброєння в Польщі", – зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно на російському ТБ обговорювали вбивство польського посла. МЗС країни засудило чергове безумство пропагандистів.