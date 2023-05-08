Чи допомогло прохання США? У Туреччині закрили питання про передачу Україні російських систем С-400

США просили Туреччину передати Україні російські системи ППО

США просили Туреччину передати українським військовим системи протиракетної оборони С-400, але там вважають такий розвиток подій "неприйнятним".

Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, такі пропозиції мали на меті посягнути на суверенітет його країни, пише агентство Anadolu.

Глава турецького зовнішньодипломатичного відомства зазначив, що Вашингтон давав зрозуміти, що куплена у росіян система виключить Туреччину з програми винищувачів F-35, а отже Анкара мала передати С-400 чи США, чи іншій країні.

Чавушоглу наголосив, що його країна вже не очікує від США постачання винищувачів F-35, а просто хоче повернути гроші, які вона заплатила за них.

Він додав, що на сьогоднішній день у Туреччині здатні виробляти свої бойові літаки. При цьому міністр нагадав, що Анкара все ще очікує від Вашингтона винищувачі F-16 та комплекти для їхньої модернізації. Відповідну угоду на 6 мільярдів доларів між країнами було оформлено у 2021 році. За її умовами, Туреччина отримає 40 літаків та модернізовані комплекти для 79 бойових літаків.

Історія із покупкою Анкарою С-400 розвивається вже багато років. Ще у 2017 році США намагалися купити цю систему, але у них нічого не виходило, тоді як Туреччина змогла укласти контракт.

У США не підтримували ідею розгортання цієї системи через побоювання, що С-400 будуть несумісні із системами НАТО. В Анкарі ж запевняли, що не збираються інтегрувати російську систему до систем НАТО.

Нагадаємо, що у самій росії неодноразово говорили про те, що не допустять, щоб треті країни направили Україні комплекси ППО радянського чи російського виробництва.

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