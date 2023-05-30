Мають право: у Лондоні відреагували на наліт БПЛА на Москву

У Великій Британії відреагували на ранковий удар по Москві

Україна має повне право на самозахист і може застосовувати силу за межами своєї території, якщо це необхідно.

Як передає Sky News, таку думку висловив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі, відповідаючи на запитання журналістів щодо ранкового нальоту безпілотників на Москву.

Дипломат не став робити припущення про характер атаки чи стверджувати, що за нею стоїть Україна.

За словами міністра, ЗСУ мають повне право застосовувати силу для звільнення своїх територій. Крім того, він каже, що Київ може "проектувати силу за межі своїх кордонів, щоб підірвати здатність росії проектувати силу на саму Україну".

Клеверлі додав, що ураження військових цілей на території рф є частиною української самооборони.

"Ми маємо визнати це", — сказав він.

Нагадаємо, вранці 30 травня Москву атакували десятки дронів, які хоч і не призвели до масштабних руйнувань, але помітно налякали місцевих жителів.

Згідно з офіційними джерелами, на місто скоїли наліт 8 безпілотників, однак у соціальних мережах кажуть, що їх було щонайменше 32.