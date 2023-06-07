Охолонув до кремля? Друг путіна здивував зізнаннями щодо постачання зброї в Україну

Вучич розповів, що вже рік не спілкувався з путіним, раніше такого ніколи не було

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не заперечує, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх до України. Це є ознакою того, що вірний балканський союзник росії розгортається на захід.

Про це Вучич сказав у інтерв’ю Financial Times.

Вучич підтримує росію і відмовляється приєднатися до західних санкцій проти неї після повномасштабного вторгнення в Україну. Однак він змінив свою позицію, заявивши, що йому відомо про те, що сербські боєприпаси потрапляють в Україну через посередників, і він не збирається цьому перешкоджати.

"Чи можливо, що це відбувається? Я не маю сумніву, що це може статися. Яка альтернатива для нас? Не виробляти їх? Не продавати їх?" — Пояснив свою позицію Вучич.

За словами трьох західних дипломатів у регіоні, вирішальним чинником помітних змін щодо постачання в Україну зброї через посередників стало те, що США, НАТО та ЄС підтримали Сербію під час нещодавньої напруги у Косові.

Відповідаючи на запитання, чи це був свідомий крок для схвалення західних країн, Вучич заявив, що Белград намагався діяти "нейтрально".

"Але я не дурень. Я усвідомлюю, що частина зброї може опинитися в Україні" – наголосив він.

При цьому Вучич визнав, що ходить тонкою лінією між москвою і західними державами, але запевнив, що не допомагатиме росії у війні проти України.

"Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН... Ми приєднуємося до заборони реекспорту, наприклад технологій подвійного використання в безпілотниках. Ми не будемо хабом для реекспорту чогось у росію", — підкреслив президент Сербії.

За його словами, часи, коли він розмовляв із президентом рф володимиром путіним кожні три місяці, минули. Вучич заявив, що вже рік не контактує із кремлем, окрім як приймає відвідувачів з москви.

"Такого раніше ніколи не було", – сказав він.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Сербія стала однією з шести країн, які у травні відмовилися підписати угоду про реєстр злочинів росії.