Орбан скликав раду оборони через Україну: пояснив дуже дивно

Орбана все більше хвилює контрнаступ ЗСУ

Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні контрнаступу ЗСУ дедалі більше почала хвилювати війна в Україні. Раніше він дуже розпереживався через втрати українців, а тепер навіщось зібрав свою цілу Раду оборони.

Про це повідомляє Українська правда.

Як стало відомо, причиною для позачергового засідання Ради оборони Угорщини стала "ескалація боїв у російсько-українській війні". Адже нібито минулої ночі на фронтах посилилися бойові дії. При цьому зовсім незрозуміло, яким чином ця ситуація має відношення до його країни.

Нагадаємо, що від кордону Угорщини до найближчої лінії фронту в Україні приблизно 700 км.

"Для нас безпека Угорщини, як і раніше, є нашим пріоритетом", – заявив Орбан.

Повідомляється, що на засіданні Ради оборони були присутні міністр оборони Криштоф Салай-Бобровницький, начальник Генштабу Збройних сил Угорщини генерал-лейтенант Габор Бьаренді, міністр внутрішніх справ Шандор Пінтер, керівник відомства прем’єр-міністра Антал Роган, а також низка інших представників державних служб та міні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського і МЗС закрили рота Орбану, який хоче зірвати контрнаступ ЗСУ.

Також ми повідомляли, що Орбан знову видав купу нового абсурду, не забув і про Україну.