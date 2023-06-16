Польських прикордонників обстріляли з території Білорусі: що відомо (відео)

Майже щодня у бік польських патрулів кидають каміння

Кілька днів тому прикордонники Польщі вперше були обстріляні з боку Білорусі, яка хвалиться ядерною зброєю від рф. Керівництво цього формування подало до Сейму інформацію про міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Поки невідомо, хто та з чого стріляв у польських офіцерів, повідомляє RMF 24.

Зазначається, що якийсь предмет зі значною силою та швидкістю вдарив машиною прикордонників.

"Я не знаю, чи його випустили з якоїсь пневматичної зброї, але в будь-якому випадку він пройшов через бічне вікно машини, вилетів з іншого боку і увійшов до іншого вікна. Підкреслю, що в машині перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їх життя та здоров’ю", — описав інцидент полковник Аркадіуш Тивонюк з прикордонної служби.

Він додав, що майже щодня у бік польських патрулів кидають каміння.

З початку року мігранти 1230 разів намагалися нелегально перетнути кордон. Однак слід зазначити, що на більш ніж 200-кілометровій ділянці кордону з Білоруссю вже є електронна система, яка фіксує такі спроби.

Як повідомили у Прикордонній службі Польщі, будівництво електронного бар’єру на кордоні з Білоруссю завершено. Система діє вздовж усього кордону – на 206 кілометрах території.

Минулого літа там з’явилася 5,5-метрова огорожа зі сталевих прольотів із колючим дротом, яка простягається на 186 кілометрів. Електронний бар’єр охоплює також ділянки, де огорожі немає.

Представник Прикордонної служби повідомив, що більшість мігрантів, які намагаються перетнути польський кордон, прибувають з Афганістану, Сирії, Сомалі, Ємену та Іраку.

Зазначається, що прикордонники найближчим часом очікують на новий епізод кризи на кордоні з Білоруссю. Вже зараз служби як Польщі, так і країн Балтії відзначають значне зростання кількості спроб нелегального проникнення іноземців на територію Євросоюзу.

Як раніше розповідав "Телеграф", самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розміщення російської "ядерки" в Білорусі нібито було вимогою саме Мінська і "помахав ядерним кийком".