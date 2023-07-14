Скільки російських солдатів залишаються в Білорусі: несподівана заява від прикордонників

Кількість російських військових на білоруських полігонах останнім часом лише зменшувалась

Російські війська поступово залишають територію Білорусі. Нині їх там практично не залишилося.

Про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Загалом ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Демченко запевняє, що наразі противник не має необхідної кількості військ для повторного наступу з півночі.

"Незважаючи на це, ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, тому що Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати росію у розв’язаній нею війні проти України", — сказав спікер.

Водночас представник ДПСУ зазначив, що для росіян Білорусь, як і раніше, залишається майданчиком для тренувань своїх військ.

"На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах останнім часом тільки зменшувалась, ще нещодавно ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі", — сказав він..

Раніше "Телеграф" писав про те, що про погрози з Білорусі йшлося на останньому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.