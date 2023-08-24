Макрон знову заявив про готовність поговорити з путіним: коли він хоче це зробити

Він більше за інших лідерів провідних європейських держав схильний до переговорів з диктатором

Президент Франції Емманюель Макрон знову заговорив про діалог з росією, заявивши, що готовий розмовляти з главою кремля володимиром путіним. За його словами, це станеться тоді, "коли це справді буде корисно і необхідно.

Про це він сказав в інтерв’ю Le Point. Він наголосив, що час для розмови з путіним має бути "правильним".

За словами голови Франції, він готовий говорити з президентом росії, "навіть попри те, що рф, будучи членом Ради Безпеки ООН, живить безлад у світі". У той же час Макрон сказав, що росія більше не дотримується міжнародних угод, тому час для розмови з її президентом потрібно вибирати відповідне.

Макрон також заявив, що сподівається, що контрнаступ України "зможе повернути всіх за стіл переговорів". Говорячи про це, голова Франції наголосив, що вважатиме успішними лише такі переговори, які повністю враховують інтереси України.

Варто зазначити, що Макрон більше за інших лідерів провідних європейських держав схильний до переговорів з путіним. Він неодноразово намагався відмовити його від агресії проти України, але безуспішно. Однак, судячи з заяв Макрона, він не перестає вірити в такі розмови з диктатором.

Як повідомляв "Телеграф", Макрон наприкінці 2022 року заявив, що країнам НАТО необхідно замислитись про гарантії безпеки, які вони зможуть надати Росії, коли вона погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною.