Він висловився у повній відповідності до лінії російських пропагандистів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, знову відзначився. Тепер він дорікнув Заходу за підтримку України, заявивши, що від цього нібито страждають українці.

Про це Орбан сказав на конференції представників правих та ультраправих сил. За його словами, щоб зупинити війну, потрібне "припинення вогню і негайно".

"Після відправки на передову військові мають шанс вижити 4-7 днів. Під час мого виступу в Україні загинули десятки людей", – заявив він.

Він також перерахував "помилки Європи" та підкреслив "правильну позицію" Угорщини. Його заяви повторюють ті, що транслює кремль.

"Першою помилкою Європи була глобалізація цієї війни. Єдиною країною, яка наступного дня після початку війни заявила, що її потрібно локалізувати, була наша країна. Стратегія Заходу полягає в тому, що українці воюють та гинуть, а ми даємо їм гроші, інформацію та зброю", – сказав Орбан.

Він також, відповідно до лінії російських пропагандистів, висловив думку, що Захід помиляється, що військова допомога Україні призведе до поразки росії. Орбан додав, що "мир має бути укладений негайно".

"Або мир має бути укладений негайно, чи потрібна нова стратегія. Але таких немає. Оскільки українці в живій силі невигідні, треба було б посилати солдатів, а цього ніхто не хоче і не наважується. Я вважаю, що це помилка планування з боку ЄС, за яку українці платять величезну ціну. Зараз ми направили 70 мільярдів євро, а потім обговорюємо, чи надсилати ще 50 мільярдів, коли ЄС потребує кожного пенні, щоб відновити свою конкурентоспроможність", — заявив Орбан.

Певне, прем’єр-міністр Угорщини забув, хто почав і веде цю війну. Як і про те, що творять росіяни на окупованих територіях. І хоча українці справді гинуть на фронтах, якби ми відмовилися від опору, кількість жертв росії була б ще більшою, оскільки рф прагне знищити кожного українця.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Орбан заявив, що Україна нібито втратила свій суверенітет. За його словами, у нас немає грошей, військової промисловості й зараз країна отримує усіляку допомогу від Заходу та США, включаючи зброю.