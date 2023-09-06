Зливали дані про Україну: російські "кроти" в Німеччині чекають на серйозне покарання за держзраду

Двоє чоловіків звинувачуються у державній зраді у особливо серйозній справі

У Німеччині звинувачують у державній зраді колишнього співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) Карстена Лінке та його вірогідного спільника Артура Еллера. "Кротів" викрили у шпигунстві на користь росії.

Якщо вина буде доведена, зрадникам загрожує довічне ув'язнення. Про це пише німецький журнал Spiegel.

Російські шпигуни були викриті ще в грудні минулого року, а зараз федеральний прокурор висунув проти заарештованого Лінке та його можливого спільника звинувачення у держзраді.

За даними слідства, після початку повномасштабної війни в Україні Карстен Лінке передав Москві інформацію, отриману під час своєї роботи — GPS дані, які б привели російських окупантів на місця зосередження в Україні американських РСЗВ HIMARS і німецького ППО IRIS-T. Ця інформація, за словами федерального прокурора, є держтаємницею.

Через місяць було заарештовано Артура Еллера. Його підозрюють у тому, що він був зв’язковим між співробітником BND та російською спецслужбою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Польщі було затримано російського хокеїста. Його звинувачують у шпигунстві на користь країни-агресора.